Covid oggi Italia, 61.555 contagi e 133 morti: bollettino 15 aprile

(Adnkronos) – Sono 61.555 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 133 morti. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 161.469 mentre, complessivamente, i casi di Covid sono 15.594.567.

Eseguiti 397.482 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,5%. Sono 419 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.980, 95 in meno di ieri.

BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE



CAMPANIA – Sono 6.679 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania oggi, 15 aprile, dall’analisi di 35.621 test. Il bollettino con i dati Covid, registra inoltre 6 i nuovi decessi (5 registrati nelle ultime 48 ore, uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri). In Campania sono 33 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 699 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 6.947 i contagi oggi, 15 aprile,nel Lazio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I casi a Roma città sono a quota 3.541. Nello specifico “su 9.383 tamponi molecolari e 37.099 tamponi antigenici per un totale di 46.482 tamponi, si registrano 6.947 nuovi casi positivi (-253); sono 13 i decessi (+5), 1.167 i ricoverati (-37), 70 le terapie intensive (-1) e +7.004 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%”.

VENETO – Sono 6.325 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 aprile in Veneto (ieri erano 6.861), secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 8 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.585.282, mentre gli attualmente positivi sono 78.010. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.309. Negli ospedali veneti sono ricoverate 614 persone in area medica (ieri erano 617) e 21 in terapia intensiva (ieri erano 23). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 131 (ieri erano 128). Le vaccinazioni anti-Covid effettuate nella giornata di ieri sono 2.480.

SARDEGNA – Sono 1.803 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 15 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Nell’Isola si registrano anche 4 morti: una donna di 80 anni del Sud Sardegna, un 71enne del Cagliaritano e due uomini di 80 e 88 anni del Nuorese. I 1.803 positivi sono stati confermati da 241 tamponi molecolari e 1.562 antigenici su un totale di 9.440 test processati. Scende a 21 (-2) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e cala a 336 (-2) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 561 casi in più arriva a 29.858 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare.

PUGLIA – Sono 4.434 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 15 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.336 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 1.584; Provincia di Bat: 334; Provincia di Brindisi: 441; Provincia di Foggia: 584; Provincia di Lecce: 808; Provincia di Taranto: 634; Residenti fuori regione: 41; Provincia in definizione: 8. Le persone attualmente positive in Puglia sono 630. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 630. In terapia intensiva, invece, 30 malati.

TOSCANA – Sono 4.083 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati del presidente della regione Rugenio Giani via social. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 4.083 su 24.964 test di cui 4.917 tamponi molecolari e 20.047 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,36% (73,0% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram.

CALABRIA – Sono 1.858 i nuovi contagi registrati oggi, 15 aprile, in Calabria, su 9.033 tamponi effettuati. Lo segnala il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che registra anche +1.328 guariti e 5 morti (per un totale di 2.417 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +525 attualmente positivi, -13 ricoveri (per un totale di 317) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 13)

BASILICATA – In Basilicata sono 626 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.035 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta è una donna di 84 anni di Potenza. Sono state registrate 574 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+2) di cui 2 in terapia intensiva: 69 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 26 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 26.496. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 265 somministrazioni. Finora 468.021 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.494 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento) e 354.065 sono le terze dosi (64 per cento), per un totale di 1.264.068 somministrazioni effettuate.