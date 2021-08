Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 12 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre i contagi aumentano. La situazione nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli e il punto sui vaccini quando nel Paese oltre il 65% delle persone è completamente vaccinata. I dati delle regioni:

Sono 876 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani via Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 876 su 13.691 test di cui 9.109 tamponi molecolari e 4.582 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,40% (13,6% sulle prime diagnosi)” scrive nel post dove aggiunge: “Vaccini attualmente somministrati: 4.435.541.

Sono 281 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 12.229 effettuati. Le persone attualmente positive sono 3.862, 126 le persone ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva. I casi totali nella regione da inizio pandemia sono stati 258.803, 3.036.409 i tamponi eseguiti, 248.264 le persone guarite e 6.677 le persone decedute.