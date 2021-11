Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 novembre

ll bollettino con i numeri del Covid in Italia di oggi, 15 novembre, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita ad “affidarsi alla scienza” dopo l’aumento “limitato ma costante” dei contagi nel Paese.

Ecco i dati aggiornati, regione per regione:

Sono 712 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 novembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 31.660 tamponi, l’incidenza è al 2,24%. In ospedale sono ricoverati 381 pazienti covid. In area non critica, 317 persone (+18). In terapia intensiva, 64 pazienti.

Sono 132 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 novembre 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso.

I nuovi casi di positività rilevati su 16.160 test giornalieri. Sono 3.821 le persone attualmente positive in Puglia, 162 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, sono stati registrati nella Regione 275.948 casi totali, 4.472.917 i test eseguiti, 265.265 le persone guarite e 6.862 i decessi.

Sono 291 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 4 morti. Diminuisce il numero di nuovi casi di Covid ma a fronte di un numero più basso di test e con un aumento del tasso di positivi. I nuovi contagi sono stati individuati su 12.688 tamponi di cui 5.909 molecolari e 6.779 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi oggi è 2,29% (6,6% sulle prime diagnosi), contro 1,52% registrato ieri.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 280.166 (95% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini, con età media di 72,5 anni. L’età media dei 291 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).