Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 17 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 17 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre nel Paese la variante Delta è prevalente e regioni come Sicilia e Sardegna rischiano il passaggio in zona gialla. La situazione nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli e il punto sui vaccini. I dati delle regioni:

Sono 165 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 17 agosto 2021. Si registrano altri 2 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 13.287 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Provincia di Bari 19, Bat 33, Brindisi 13, Foggia 13, Lecce 59, Taranto 25, residenti fuori regione 1, provincia in definizione 2. In Puglia sono 4.201 le persone attualmente positive: di queste, 137 sono ricoverate in area non critica e 23 in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia di covid-19 sono 259.950, i decessi 6.684.

Sono 396 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 17 agosto. Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 72,6 anni. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stati eseguiti 6.312 tamponi molecolari e 4.914 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 4.381 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo.

I ricoverati sono 347 (13 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 243.667 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.274, -0,9% rispetto a ieri. L’età media dei 396 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 4.552.113 vaccinazioni, 30.181 in più rispetto a ieri (+0,7%).

Sono 72.941 i casi complessivi ad oggi a Firenze (94 in più rispetto a ieri), 23.986 a Prato (42 in più), 24.543 a Pistoia (47 in più), 14.013 a Massa (5 in più), 27.084 a Lucca (56 in più), 31.326 a Pisa (48 in più), 19.278 a Livorno (38 in più), 24.244 ad Arezzo (35 in più), 14.851 a Siena (14 in più), 10.078 a Grosseto (17 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.