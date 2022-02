Covid oggi Lazio, 5.946 contagi e 6 morti. A Roma 2.635 casi

(Adnkronos) – Sono 5.946 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Segnalati a Roma 2.635 casi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

A Roma, la situazione nel dettaglio:

– Asl Roma 1: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl Roma 2: sono 944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl Roma 3: sono 825 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

– Asl Roma 4: sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl Roma 5: sono 533 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl Roma 6: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.886 nuovi casi:

– Asl di Frosinone: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl di Latina: sono 824 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

– Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.