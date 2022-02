Covid oggi Lombardia, 1.982 casi e 77 morti: bollettino 14 febbraio

(Adnkronos) – Sono 1.982 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 14 febbraio , in Lombardia nelle ultime 24 ore e 77 i morti, che portano a 38.076 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono stati 28.275, per un totale complessivo di 32.072.076, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7%. In calo i ricoveri in terapia intensiva: sono 162 (-8) mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 1.913 (-21).

Sono 661 i positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 296 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 150 nuovi casi, a Brescia 313, a Como 131, a Cremona 58, a Lecco 32, a Lodi 30, a Mantova 67, A Monza 154, a Pavia 119, a Sondrio 16, a Varese 180.