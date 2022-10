Covid oggi Lombardia, 2.229 contagi e 12 morti. A Milano città 314 casi

(Adnkronos) – Sono 2.229 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti per un totale di 42.669 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.465 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,8%.

Tra i principali dati di oggi, emerge un aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: ne sono stati registrati 953, pari a 33 casi in più rispetto alle ultime rilevazioni. Salgono anche i decessi, 12 quelli rilevati, che portano il totale da inizio pandemia a 42.669. I ricoverati in terapia intensiva invece sono 14, uno in meno delle ultime rilevazioni.

A livello provinciale, i nuovi casi registrati a Milano sono 621, di cui 314 a Milano città; a Bergamo sono 164, a Brescia 367, a Como 189, a Cremona 63. A Lecco sono 84, a Lodi 39, a Mantova 82, a Monza e Brianza 222, a Pavia 146, a Sondrio 86 e a Varese 96.