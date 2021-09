Sono 130 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Non si registrano decessi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 4.271, con un tasso di positività stabile 4,4%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 24 pazienti (+1 rispetto a ieri) e quelli in semi-intensiva (+4). Nei reparti di area medica i ricoveri covid sono invece 35, 4 in meno di ieri.