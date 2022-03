Covid oggi Piemonte, 2.960 contagi: bollettino 17 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 17 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono pari al 8,8% di 33.754 tamponi eseguiti, di cui 28.903 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 577(-17 rispetto a ieri) . Le persone in isolamento domiciliare sono 45.942. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.121.586 (+ 33.754 rispetto a ieri).

Sono 3, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.141 deceduti risultati positivi al virus, 1.765 Alessandria, 786 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.056 Novara, 6.272 Torino, 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 956.799 (+1869 rispetto a ieri), 79.886 Alessandria, 44.292 Asti, 37.362 Biella, 127.909 Cuneo, 73.549 Novara, 512.312 Torino, 33.970 Vercelli, 34.506 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.882 extraregione e 9.131 in fase di definizione.