Covid oggi Piemonte, 259 contagi: bollettino 5 agosto

Sono 259 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi del Piemonte.

I nuovi casi, di cui 16 dopo test antigenico, sono pari all’1,6% di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 10.340 antigenici. Dei 259 nuovi positivi, gli asintomatici sono 97 (37,5%).

I casi sono così ripartiti: 30 screening, 154 contatti di caso, 75 con indagine in corso, 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 casi importati (4 dall’estero e 1 da altra regione italiana)

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 90 (+ 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.774. I pazienti guariti sono complessivamente 356.280 (+115 rispetto a ieri).