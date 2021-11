Covid oggi Piemonte, 290 contagi e 2 morti: bollettino 8 novembre

Sono 290 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 8 novembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti per un totale da inizio pandemia di 11.828 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.260 tamponi, di cui 40.876 antigenici con un tasso di positività allo 0,7%. Da ieri sono guarite 241 persone.



I ricoverati in terapia intensiva sono 25, 4 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 224, 20 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.620.