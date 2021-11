Covid oggi Piemonte, 860 contagi e nessun decesso: bollettino 26 novembre

Sono 860 contagi registrati oggi, 26 novembre, in Piemonte, secondo i dati covid comunicati nel bollettino della Regione, pari allo 1,5% di 55.767 tamponi eseguiti, di cui 47.900 antigenici. Non si registrano decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 329 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.737.

Degli 860 nuovi casi gli asintomatici sono 479 (55,7%). I casi sono 368 di screening, 348 contatti di caso, 144 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 400.463, 32.911 Alessandria, 19.312 Asti, 12.606 Biella, 57.426 Cuneo, 31.060 Novara, 213.281Torino, 14.879 Vercelli, 14.330 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.660 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.998 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Nessun decesso di persona positive al test del Covid-19, è stato comunicato oggi, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.879 deceduti risultati positivi al virus, 1.593 Alessandria, 725Asti, 439 Biella, 1.469 Cuneo, 952 Novara, 5.674 Torino, 544 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 379.489(+372 rispetto a ieri), 30.770 Alessandria, 18.126 Asti, 11.946 Biella, 54.769 Cuneo, 29.501 Novara, 202.696 Torino, 14.038 Vercelli, 13.538 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.534 extraregione e 2.571 in fase di definizione.