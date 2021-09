Sono 22.041 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore e 822 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto la task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 7.269.514 il totale dei contagi in Russia dallo scoppio della pandemia, come riporta la Johns Hopkins University.