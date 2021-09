Sono 49 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Registrato inoltre un altro morto, si tratta di un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari. 2.433 le persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici. In calo i ricoveri, 140 (-3) in area medica, 14 (-1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.194 persone (196 in meno rispetto a ieri).