Covid oggi Sicilia, 5.945 contagi e 42 morti: bollettino 12 febbraio

(Adnkronos) – Sono 5.945 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 42 morti nell’isola.

I pazienti guariti sono stati 4.789 nelle ultime 24 ore. Nell’isola in totale ci sono 278.798 positivi e di questi 1.308 sono ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva, con sei nuovi ingressi e 277.375 sono in isolamento domiciliare.

La provincia con più casi è Palermo, con 1.187 casi, seguita da Catania a 1065 e Messina a 1060.