Covid oggi Sicilia, 8.676 contagi e 17 morti: bollettino 19 luglio

(Adnkronos) – Sono 8.676 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi, di cui 443 sono relativi ai giorni scorsi fa sapere la Regione, sono stati individuati su 34.989 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 161.134 (6.146 in più rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 2.956, mentre dei 17 decessi riportati oggi (11.454 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo due sono avvenuti ieri mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.032, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.606 a Palermo, 1.861 a Catania, 1.634 a Messina, 606 a Ragusa, 712 a Trapani, 971 a Siracusa, 514 a Caltanissetta, 999 ad Agrigento e 216 a Enna.