Covid oggi Toscana, 1.218 contagi e 9 morti: bollettino 6 settembre

(Adnkronos) – Sono 1.218 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Nella regione sono 1.381.088 i casi di positività. I ricoverati sono 236 (10 in più rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno) mentre si registrano 9 decessi: 6 uomini e 3 donne con un’età media di 90,1 anni. Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 10.675 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 3.348 a Firenze, 875 a Prato, 962 a Pistoia, 681 a Massa Carrara, 1.007 a Lucca, 1.208 a Pisa, 809 a Livorno, 675 ad Arezzo, 558 a Siena, 399 a Grosseto, 153 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.