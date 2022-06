Covid oggi Toscana, 969 nuovi casi e 4 decessi: bollettino 1 giugno

(Adnkronos) – Oggi in Toscana sono 969 i nuovi casi Covid-19, secondo i dati dell’ultimo bollettino sull’epidemia di coronavirus diffuso dalla Regione. Si registrano anche 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 85,5 anni (3 a Firenze, 1 a Pisa).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.115.145 (96,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 26.837, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 271 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in meno). Complessivamente, 26.566 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (545 in meno rispetto a ieri, meno 2%).