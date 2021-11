Oltre 5 milioni di morti per covid nel mondo. E’ il numero diffuso dalla Johns Hopkins University, sulla base dei dati in tempo reale elaborati dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE). In totale, sono state somministrate nel mondo quasi 7 miliardi di dosi di vaccino (6,94 miliardi).

Secondo la Johns Hopkins, in Italia i morti per covid sono oltre 132.000. Le dosi di vaccino somministrate nel paese sono oltre 89 milioni.