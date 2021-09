Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo al Covid. Il capodelegazione M5S al governo si è sottoposto a tampone, che ha avuto esito negativo, ma è in isolamento a Trieste come previsto dal protocollo anti-Covid. Patuanelli prenderà comunque parte, da remoto, alla cabina di regia in programma questo pomeriggio a P.Chigi con il premier Mario Draghi. Sul tavolo la Nota di aggiornamento al Def.