Covid, urgono nuove misure: Franceschini chiede a Conte un vertice con le Regioni

Malgrado le smentite, in realtà ai piani alti di Palazzo Chigi, vista la situazione de nuovi contagi nel Paese, già da qualche giorno si sta pensando se ‘dare un’ulteriore stretta’, o continuare ad attendere. Tuttavia, ufficialmente la posizione del governo è che si va avanti così, intervenendo territorialmente laddove numeri e casi ne consigliano l’immediata chiusura.

Franceschini (Pd) chiede a Conte un vertice di maggioranza con le Regioni

Come dicevamo però, è abbastanza evidente che le cose non stanno andando come ci si immaginava e, se non si interviene quanto prima, rischiamo seriamente di ‘bruciare’ il grande vantaggio che eravamo riusciti ad acquisire rispetto agli altri paesi Ue, grazie al duro lockdown vissuto.

Poco fa infatti Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali ma, soprattutto, capodelegazione del Pd al governo, ha richiesto ufficialmente al premier Conte l’istituzione di un vertice di maggioranza, nel quale affrontare – d’intesa con tutte le Regioni – eventuali nuove misure nazionali, per contenere la diffusione del coronavirus.

Max