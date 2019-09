Crozza diventa Jovanotti: “Porteremo il funky sulla barriera corallina”

Figuriamoci se l’arguto e mefistofelico Crozza, tornando in tv (su Nove dal 27 settembre), avrebbe perso l’occasione di ripercorrere ‘a suo modo’ il mare di polemiche sollevate dal tour estivo di Lorenzo Jovanotti lungo le coste del Paese. Come molti sapranno infatti, a seguito di alcune date del suo ‘Jova Beach Party’ cancellate – sia per ‘motivi politici’, che ‘ambientalistici’ – il generoso artista di Cortona si è lasciato andare ad un lungo sfogo social, denunciando duramente sigle e pseudo-associazioni che, dietro l’egida della salvaguardia, secondo Jovanotti ne avrebbero approfittato solo per farsi pubblicità.

Ed ecco negli spot dell’irrefrenabile comico genovese uno scatenato Jovanotti (diffuso dall’agenzia di stampa AdnKronos), che canta: “Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal rovinare”. Ed ancora, “ci siamo chiesti: com’è che possiamo portare un po’ di musica funky sulla barriera corallina australiana? Sarà una figata pazzesca, poi rimettiamo tutto a posto con 52 tir pieni di mastice. Il mastice è una figata: tu rompi una cosa, metti il mastice e la riattacca”.

Insomma quanto ‘di meglio’ da parte di Crozza, per assicurare i suoi fans una stagione televisiva come sempre densa di humor e gag…

