Da Fiorello l’imitatrice di Meloni che sembra vera premier – Video

(Adnkronos) – Fiorello chiama in diretta a ‘Viva Rai2’ un’imitatrice di Giorgia Meloni che assomiglia talmente tanto all’originale da generare nei telespettatori il dubbio che sia la stessa premier ad ‘autoimitarsi’ stando al gioco. “Pronto Giorgia, ci sei? Ti metto in diretta”, esordisce Fiorello. “Pronto”, dice l’imitatrice senza nome. “E’ uguale, già dal pronto Giorgia”, dice Fiorello, che poi le chiede: “Mi fai l’imitazione che mi hai fatto ieri sera, quella di quando la Meloni era alla Cgil e ha fatto quella battuta sulla Ferragni?”. La riposta non si fa attendere: “Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano – dice l’imitatrice sempre più somigliante alla vera Meloni – anche con degli slogan efficaci, ho letto dalle agenzie ‘Pensati sgradita’, slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse una metalmeccanico”.

Il glass esplode in un “bravissima” per l’imitatrice senza nome di Giorgia Meloni. Poi Fiorello le chiede lo slogan forse rimasto più celebre della premier Meloni: “Quella devi farcela…”, dice Fiorello e l’imitatrice, che assomiglia sempre di più alla premier, si presta, premettendo ironica “non è facile, quella urlava come una matta, però era una cosa tipo: io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”.

In chiusura Fiorello chiede all’imitatrice della Meloni: “Tu per chi hai votato?”. E lei: “No, io a sinistra!” E allora Fiorello incalza: “Alle primarie hai votato?”. “No!”, è la risposta. Quindi la domanda di chiusura da parte dello showman è d’obbligo: “Tra Bonaccini e Schlein chi avresti votato?”. L’imitatrice misteriosa, dopo un lungo sospiro, dice abbozzando una piccola risata: “Eh fatti una domanda e datti una risposta”. Alla domanda di Fiorello se sapesse imitare qualche altro politico, tipo la Schlein, la Giorgia imitatrice è perentoria: “No, io so fare solo Giorgia Meloni”, è la frase che sembra mettere la ‘firma’ sullo sketch.