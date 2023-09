Dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è lieta di annunciare un importante riconoscimento nel campo della politica estera e della promozione dei rapporti internazionali. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha selezionato l’Università tra i progetti vincitori del bando dedicato alla ricerca e all’analisi in questi settori.

Il progetto vincente, intitolato “Sicurezza europea integrata: il Piano Mattei nel Mediterraneo Allargato,” è stato ideato dai dottorandi Dott. Raffaele Madaio e Dott. Claudio Lisi, sotto la guida e la supervisione dei Prof. Andrea Ungari, Prof. Francesco Anghelone e Prof. Marcello Ciola. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e l’Osservatorio sul Mediterraneo.

Il progetto, che si propone di esplorare la complessa dinamica della politica estera italiana nel Mediterraneo allargato, è caratterizzato da una serie di attività significative. Tra queste, spiccano l’organizzazione di workshop che coinvolgeranno esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e privato. L’obiettivo è quello di analizzare le potenzialità e le sfide della politica estera italiana nella vasta regione mediterranea e valutare il contributo che il Paese può offrire alla cooperazione regionale e alla Politica di Sicurezza e Difesa Comune .

Il Presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Alessio Acomanni, ha condiviso entusiasticamente questo traguardo, dichiarando: “Questo riconoscimento testimonia l’impegno continuo dell’Università nell’eccellenza accademica e nella promozione dell’analisi critica nei settori cruciali della politica estera e della cooperazione internazionale.”

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi esprime le congratulazioni più sincere a tutti i membri del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche e ai ricercatori coinvolti.

