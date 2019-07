D’Alessio: Milano, Roma e poi ‘il mondo’

Musicista serio e grande professionista, che piaccia o meno, Gigi D’Alessio merita il successo che raccoglie. Forse perché è straordinariamente vero il detto che ‘la gente sa distinguere ciò che arriva dal cuore da altro‘. E Gigi nonostante tutto ‘vola basso’, nel senso che a differenza di altri molti suoi colleghi specializzati nei social o nelle pubbliche relation con autorevoli firme o capistruttura televisivi, lui mantiene da sempre un atteggiamento quasi defilato. Un pianoforte, e possono passare anche 5 ore, lui suona. E canta, canta bene e piace. Ed ora, progetto che aveva nel cuore già da diverso tempo, finalmente ha deciso di avventurarsi verso quei paesi che da sempre lo amano pur non avendolo mai ascoltato dal vivo. Così, già da alcune settimane è al lavoro per allestire il tour mondiale che partirà dal 2020.

Nel frattempo però, visto che ha affinato sia lo spettacolo che lo show, D’Alessio per riconoscenza ha deciso di regalarare anche ai suoi storici fans italiani il meglio di se.

Dunque, oggi l’artista napoletano ha reso noto che prima di partire alla volta del mondo, suonerà il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano, ed il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Per l’occasione D’Alessio presenterà anche live i brani dell’album in uscita per l’autunno.

Max