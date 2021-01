“Dall’Europa un’impennata di contagi, servono ancora sacrifici” avverte Conte. Domani il Recovery nel Cdm

Se da un lato ci rincuora l’arrivo del primo vaccino (e l’approvazione di un secondo), e quindi il via alla massiccia campagna vaccinale, dall’altra c’è di che preoccuparsi, per la recrudescenza del virus che, come accelerato dalle differenti ‘varianti’, mai come ora rappresenta un’orribile e possibile possibilità in più di contagiarsi.

Conte: “Contro il coronavirus e le sue varianti dobbiamo fare ancora molti sacrifici”

E’ stato lo stesso premier Conte a sottolinearlo, spiegando dai microfoni del Tg3 che, ”Dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile”. Dunque, ha aggiunto il capo dell’Esecutivo, “Sta arrivando una impennata dei contagi, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici”.

Conte: “Crisi di governo? Lavoriamo per costruire. Domani in Cdm l’ok al Recovery”

Quindi, in secondo piano ovviamente rispetto all’allarme (ma non per questo meno ‘urgente’), anche la questione crisi di governo, per la quale, ha aggiunto Conte, “lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini”.

Infine, il Recovery Plan per il quale, ha poi concluso il premier: ”dobbiamo approvarlo domani sera… in un Cdm domani sera, dobbiamo correre”.

Max