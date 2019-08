Dani Alves, niente Europa: ufficiale il passaggio al San Paolo

Il giocatore più titolato della storia del calcio è stato costretto a lasciare un curriculum online per trovare squadra: “C’è qualcuno disposto a prendermi?”, si chiedeva Dani Alves. La risposta evidentemente ha tardato ad arrivare tanto che l’esterno brasiliano ha scelto di tornare in patria

E’ ufficiale infatti il passaggio dell’ex Barcellona e PSG al San Paolo, dove indosserà la maglia numero 10. Un ritorno inaspettato per Dani Alves, che in Brasile ha indossato solamente la maglia del Bahia prima di fare il grande salto in Europa dove è diventato il più vincente di sempre.

Dani Alves, dalla suggestione Juve al San Paolo

Eppure nelle scorse settimane diverse ipotesi si erano fatte avanti per il futuro del brasiliano: era spuntata addirittura la candidatura della Juventus, evidentemente però non abbastanza attratta dalla prospettiva di portare a Torino Dani Alves, orami alla soglia dei 36 anni.

Non sono bastati quindi i 43 trofei vinti in carriera e la nomina come miglior giocatore dell’ultima Copa America vinta per assicurargli un ingaggio in un top club europeo. Dani Alves riparte e con ogni probabilità chiude in brasile, lì dove è tutto iniziato.