Daniel Radcliffe, chi è l’attore che interpreta Harry Potter: età, fidanzata e problemi con l’alcol

La saga di Harry Potter è tornata su Italia 1 per allietare le serate degli italiani costretti a casa dal coronavirus. Il maghetto più famoso del mondo è stato richiesto a gran voce di fan che hanno così spinto Mediaset a riproporre l’intera saga a partire da lunedì 16 marzo fino al 7 aprile, con il lunedì e il martedì dedicati proprio al mago.

Tutti conoscono Harry Potter e i suoi film, non tutti però sanno chi si nasconde dietro l’attore che interpreta il maghetto. La domanda nasce quindi spontanea: chi è Harry Potter? L’attore che lo è Daniel Radcliffe, diventato celebre in tutto il mondo proprio per la sua parte nella saga incentrata sul maghetto con la cicatrice in fronte.

Radcliffe e i problemi di alcolismo

Daniel Radcliffe è nato a Londra nel luglio del 1989, ha 30 anni e quando ne aveva 11 ha iniziato la sua avventura nel mondo di Harry Potter come attore protagonista. Una parte che gli ha portato enorme fortuna lavorativa ma anche diversi problemi legati alla pressione che il successo esercitava su un ragazzo così giovane.

Per questo Radcliffe ha anche sofferto di alcolismo come ha raccontato lui stesso: “Non ero a mio agio con me stesso, o con la versione sobria di me. Così bevevo”, ha ricordato. Una fase dolorosa della sua vita che ora ha superato. Anche grazie all’aiuto della fidanzata, Erin Drke, conosciuta sul set e sua futura moglie. Daniel continua la sua vita da attore, perché oltre Harry Potter ha recitato in molti altri fil. Non ha canali social ufficiali e fino al 7 aprile sarà possibile seguirlo su Italia 1 con la saga di Harry Potter.