Daniele Del Moro piange, il motivo: perché dell’accesa lite con Gianni Sperti?

In attesa di capire se oggi lunedì 9 marzo andrà in scena il Trono Classico, sono già diverse le anticipazioni relative alla puntata di tronisti e corteggiatori che aspetta i telespettatori. Le indicazioni ufficiali non danno indicazioni sul tipo di Trono che sarà trasmesso oggi, ma la chiusura della settimana col Trono Over fa pensare che quella attuale partirà col Trono Classico.

Non mancheranno di certo i colpi di scena e le relazioni andranno avanti spedite. Ma sarà soprattutto un evento a catalizzare l’attenzione dei milioni di telespettatori che ogni giorno seguono la trasmissione di Maria De Filippi: Daniele Dal Moro, infatti, scoppierà a piangere lasciando lo studio interdetto. Il motivo? Gianni Sperti. Ma scopriamo meglio cosa è successo.

Gianni attacca, Daniele piange

La puntata di lunedì 9 marzo metterà sotto i riflettori la scelta di Carlo Pietropoli di rimanere con solo due corteggiatrici, tra cui Cecilia, ma soprattutto il pianto di Daniele Dal Moro, che si troverà a far fronte ai duri attacchi di Gianni Sperti, arrivando addirittura alle lacrime. Ma perché Gianni Sperti ha attaccato Daniele?

Il motivo è da ricercare nel modo in cui Daniele ha trattato Angelica, a parare di Gianni non rispettando la ragazza. Per questo l’opinionista ha attaccato più volte il tronista che si è poi lasciato andare in un pianto nervoso che di certo non lascerà indifferenti i telespettatori, in attesa di capire come evolverà la situazione tra i due.