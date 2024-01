Danyla De Vincentiis – puntata “A Casa di Amici” 26 gennaio 2024

Come ogni venerdì, torna ad “A Casa di Amici”, il salotto di Radio Roma, la Dott.ssa Danyla De Vincentiis, per la rubrica “L’Angolo del Parent Coach”, che ha inaugurato il nuovo anno con la piacevole ed interessante riflessione su temi legati alla nostra quotidianità prendendo spunto dai film di successo.

Il film protagonista di oggi è “Sliding Doors”,1998, diretto da Peter Howitt, incentrato sul tema del destino. Anche qui le riflessioni e le interpretazioni potrebbero essere molteplici; la Dott.ssa De Vincentiis si sofferma sull’importanza del cambiamento.

“Sliding Doors”…partiamo dal titolo, cosa significa? “Sliding doors” sta letteralmente per “porta scorrevole”: la protagonista della storia è una donna che sceglie di percorrere una strada specifica; nel film poi si vede anche ciò che sarebbe accaduto qualora lei ne avesse scelta un’atra. Quindi, si evince come è il fato, il destino a scegliere per noi. Io non credo sia cosi – continua Danyla – io credo che siamo noi i fautori del nostro destino, siamo noi che possiamo decidere qual è il nostro percorso che non è sempre una linea retta… potrebbe essere fatto anche di diversi cambiamenti ma dobbiamo essere pronti a saper cogliere quel momento fortuito che è quello della nostra svolta.

Molto spesso scarichiamo anche la responsabilità all’esterno…è proprio così, noi tendiamo a dare responsabilità esterne a noi come se noi non fossimo i protagonisti della nostra storia. Indubbiamente il contesto, le persone che abbiamo attorno ci possono facilitare o ostacolare, ma il protagonista della nostra storia siamo solo e soltanto noi. Pertanto siamo noi a definire il nostro destino. Siamo liberi di fermarci per capire cosa vogliamo fare e provare a farlo.

Cosa serve per cambiare e quindi per crearsi il proprio destino?

Ci vuole tanto coraggio e tanto impegno. Coraggio di uscire dalla nostra zona di comfort, capire quali sono i suoi limiti e i suoi lati positivi. E poi l’impegno…per cambiare strada bisogna impegnarsi e credere fermamente nel proprio obiettivo dandogli priorità.

Il futuro è possibilità?

Il futuro deve essere possibilità. Non possiamo immaginare un futuro senza la possibilità di continuare ad essere. Il futuro deve essere riempito da ciò che noi sogniamo e non rinchiudersi nella “tarda età” e pensare di non avere futuro.