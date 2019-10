De Gregori pronto a ripartire nel 2020

Dopo i grandi consensi raccolti da parte di pubblico e critica in un’estate che ha visto ovunque il tutto esaurito, dalle Terme di Caracalla di Roma, all’Arena di Verona e conclusa trionfalmente con una doppia data al Teato degli Arcimboldi di Milano nel tour ‘De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live’, a marzo 2020 Francesco De Gregori tornerà con la sua band nei club d’Italia ed Europa con il su fortunato tour.

Durante il tour De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da: Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e per la prima volta Simone Talone alle percussioni.

Tutte le date ad oggi confermate del tour

5 marzo al Vox Club di Nonantola (Modena); 6 marzo alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta (Treviso); 8 marzo al Volkshaus di Zurigo; 10 marzo all’Alcatraz di Milano; 12 marzo a La Cigale di Parigi; 14 marzo a La Madeleine di Bruxelles; 15 marzo al Den Atelier di Lussemburgo; 18 marzo al Cadogan Hall di Londra; 21 marzo all’Atlantico Live di Roma; 23 marzo al Teatro Nuevo Apolo di Madrid.

I biglietti per tutte le date italiane del tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 4 ottobre, e dalle ore 11.00 di venerdì 11 ottobre nei punti vendita e di prevendita abituali. I biglietti per la data di Madrid saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di martedì 8 ottobre mentre per tutte le altre date europee del tour i biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 11 ottobre. Per informazioni: www.friendsandpartners.it.

www.francescodegregori.net – www.facebook.com/fdegregori – twitter.com/fdegregori

Max