De Sica: “Non credo nella chiesa, ma in Papa Francesco sì”

“Credo in Dio. Non credo nella Chiesa ma credo in Dio, anche perché nella Chiesa ho avuto brutte esperienze”. Così Christian De Sica, intervistato da Pierluigi Diaco nella trasmissione Ti Sento, ha parlato della sua vita spirituale, confidando di non credere nella chiesa per via di alcune esperienze vissute.

Il noto attore ha raccontato: “Insomma io andavo in collegio, un collegio meraviglioso, ma vedevo tutte le miserie dei preti. Alcuni no, altri sì e quindi non c’ho creduto più”. Se De Sica non crede nella chiesa, crede invece in Papa Francesco, come ha ammesso: “Io credo in questo Papa. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e pensa che mesi fa ha fatto un’intervista in televisione con Fazio e ha citato un film di mio padre Miracolo a Milano”.

L’attore ha poi raccontato un curioso retroscena: ha scritto infatti una lettera indirizzata a Papa Francesco, alla quale il pontefice ha risposto con una lunga missiva: ”Mi ringraziava mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre”. Così l’attore ha raccontato il suo rapporto conflittuale con la chiesa.