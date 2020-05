Decreto Maggio, ristoro affitti e bollette per le imprese, cos’è, come si ottiene, da chi e quando

Decreto Maggio, ristoro affitti e bollette per le imprese, cos’è, come si...

Tra i fitti meandri dei provvedimenti che le autorità stanno prendendo e avviando per fornire un sostegno all’economia colpita duramente dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, si parla anche di un tema che interesserà a molti: quello del cosiddetto ristoro degli affitti e delle bollette per le imprese.

Ma di che cosa stiamo parlando? In particolare si tratta di un provvedimento che viene indicato come presente nel Decreto di Maggio voluto dalle autorità statali, e che consiste in una sorta di contributo per sorreggere chi, come appunto le imprese, si trovano in difficoltà a fronte del coronavirus, del lockdown e degli effetti della lunga chiusura e isolamento.

Ecco in cosa consiste questo ristoro degli affitti e delle bollette per le imprese.

Coronavirus, Decreto Maggio, ristoro affitti e bollette per imprese: come funziona

Dunque che cos’è e come funziona il ristoro degli affitti e delle bollette per le imprese? Come noto, il Decreto di maggio, prevede delle misure di aiuto per le aziende nella fase 2 da coronavirus, stando anche alle indicazioni fornite dal ministro Gualtieri.

Il Ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, ha dichiarato alcune delle misure su cui il governo sta lavorando in vista del Decreto Maggio (ex aprile).

Il Ministro ha sostenuto la possibile apertura di una misura molto attesa, che riguarderà gli affitti e le bollette a carico delle imprese, e che dovrebbe essere una misuta “ben più ampia” rispetto al credito d’imposta per negozi e botteghe.

Il ministro ha confermato nel decreto Maggio 2020 i contributi a fondo perduto per le imprese più piccole dovrebbero essere confermati, e che i contributi e gli incentivi alla ricapitalizzazione per quelle più grandi non prevedono interventi nel controllo e nella governance.

Il ministro ha poi detto che “una delle ragioni che ci hanno portato a prenderci qualche giorno di più” per il decreto, previsto per questa settimana, è stata l’attesa per il Temporary Framework sugli aiuti di stato. Considerando che il modo in cui sarà definito avrà “un impatto diretto sul decreto che doveva essere di aprile, cioè il sostegno diretto alle imprese, equity e forme ibride di finanziamento.”

Ristoro affitti e bollette imprese cos’è e come averlo

Dunque cos’è questo ristoro degli affitti e delle bollette per le imprese? Come detto dal Ministro Gualtieri “l’idea è quella di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato”.

In contemporanea poi, il ministro ha confermato anche uno sconto sulle bollette, in cui saranno eliminati gli oneri fissi, come già detto dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli parlando dei contributi a Fondo perduto per le PMI.

Ristoro affitti e bollette imprese: si aggiungono ai sostegni diretti

Il ristoro affitti e bollette rappresenta un tandem di misure – la prima da 1,7 miliardi, la seconda da 600 milioni di euro – che si vanno ad aggiungere ai sostegni diretti alle imprese.

Questi consisteranno in un “un contributo diretto a fondo perduto che intendiamo modulare e che raggiungerà cifre significativamente maggiori di quelle di altri Paesi” ha detto Gualtieri “perchè sarà modulato alla perdita di fatturato, un minimo per tutte le imprese con possibilità di arrivare anche a cifre più consistenti”.

E ancora: “Sarà impossibile assorbire l’intera perdita di fatturato, non avviene in nessuna parte de mondo” ha chiarito il ministro, spiegando che non c’è alcuna ragione per nazionalizzare le PMI.

Ristoro affitti e bollette imprese come si fa ad averli

Nello specifico il ristoro degli affitti e delle bollette per le imprese rappresenta un ulteriore step rispetto ai precedenti indizi di sostegno. il rimborso dovrebbe essere corrisposto come credito d’imposta al 100%. Bisognerà ad ogni modo attendere il Decreto Maggio per avere informazioni più precise in merito.

