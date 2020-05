Decreto Rilancio, provvedimenti a sostegno delle famiglie: bonus, contributo emergenza, 104, baby sitter, stop licenziamenti, detrazioni

Siamo nei giorni in cui prende sempre più forma la conoscenza dei contenuti del Decreto Rilancio, il provvedimento che il governo ha messo in piedi per far fronte alla emergenza economica frutto della pandemia da coronavirus.

Tra i vari punti, oltre a quelli in riferimento agli aiuti alle imprese vi è attenzione sui contenuti concreti dei sostegni alla famiglia.

L’ex Decreto Aprile, slittato a Maggio e ribattezzato Decreto Rilancio, prevede interventi a sostegno delle famiglie di cui si è molto parlato. Ecco alcune specifiche dettagliate sull’argomento.

Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle famiglie

Il Decreto Rilancio contiene indicazioni di misure per le famiglie che in particolare fanno riferimento a: