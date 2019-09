Demo FIFA 20 in uscita oggi 10 settembre: arrivano conferme sull’orario

La lotta a distanza tra FIFA e PES è iniziata oggi con l’uscita di eFootball PES 2020, il nuovo capitolo della saga calcistica made in Konami. La simulazione calcistica della casa giapponese ha dato il via alla lunga diatriba che accompagnerà i fan fino a fine anno nella lotta al trono di miglior gioco di calcio del mondo.

EA Sports in attesa dell’uscita ufficiale del gioco, prevista per il 24 settembre, sarebbe infatti intenzionata a rilasciare la demo di FIFA nel tardo pomeriggio di oggi martedì 10 settembre. Una mossa quasi ostruzionistica per adombrare in parte l’uscita del rivale, mettendo in mostra le nuove meccaniche di gioco per i fan e i neofiti desiderosi di provare con mano entrambi i giochi prima di scegliere da che parte stare.

FIFA 20, demo in uscita

Come ogni anno sembra scontato il rilascio della versione di prova del nuovo FIFA, anche se al momento non è stata rilasciata alcuna data ufficiale. Da più parti però sta arrivando la conferma che la demo di FIFA 20 uscirà oggi martedì 10 settembre intorno alle 19, in modo da dar modo agli appassionati di provare il gioco prima di effettuare il preordine.

L’introduzione della modalità Volta e alcuni aggiustamenti al gameplay promettono di regalare una nuova divertente esperienza con il gioco targato EA Sports. L’uscita della demo è attesa in settimana, e il giorno più probabile per l’uscita sembra proprio oggi, a distanza di pochi giorni dall’uscita ufficiale del gioco.