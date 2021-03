Dentista morto a 46 anni, timori legame con vaccino

Dentista morto a 46 anni: i familiari temono legame con vaccino e denunciano. Lui crolla a terra di fronte casa e muore. L’11 marzo scorso L.M., 46enne odontoiatra di Rocca di Papa, è morto di infarto in via dei Laghi. La morte naturale a causa di un infarto, ma la famiglia ipotizza una possibile correlazione con il vaccino che gli era stato somministrato a febbraio, in quanto l’uomo era in buona salute.

Un’ipotesi sufficiente per la famiglia per sporgere denuncia in Procura. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Rocca di Papa e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.