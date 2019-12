Diana Del Bufalo, addio a Paolo Ruffini. “Non stiamo più insieme”

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo”. Così sui social Diana del Bufalo ha comunicato la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, mettendo la parola fine ad una fra le coppie più seguite e apprezzate della tv.

Le voci di una crisi e di un rapporto ormai giunto al capolinea si rincorrevano da un po’, ma dai due non erano mai giunte comunicazioni in merito. Nelle ultime settimane, Diana del Bufalo aveva soltanto ammesso di vivere una storia altalenante con Paolo Ruffini.

“Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano” ha ammesso la Del Bufalo con amarezza. “La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio!”.

E poi un messaggio che è tutto dire: “Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo”.