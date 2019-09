Dieta vegana, allerta dei medici. Carenza di nutrienti è rischio per i bambini

L’associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica lancia l’allerta per la dieta vegana, che cela insidie per lo sviluppo dei bambini. “La dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica – affermano gli esperti dell’Adi – in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”.

L’intervento dell’Adi è da mettere in relazione con il caso del bambino di due anni ricoverato a Nuoro per denutrizione, in quanto i suoi genitori hanno abbracciato il veganesimo.

Veganesimo e dieta vegana: fa male? Ricette per un’alimentazione equilibrata nei bambini

Anche se la dieta vegana porta carenze per tutti, sono i bambini ad essere più a rischio, proprio perché in fase di crescita hanno diverse esigenze. “Se i genitori intendono seguire questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che la dieta vegana deve assolutamente essere integrata con tutti questi nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti più critici” spiega l’Adi.

“Il numero delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e quindi che escludono alcune categorie di alimenti, come quello vegano, sono in aumento. Vi sono, come in questa circostanza, casi di intere famiglie che decidono di seguire modelli alimentari particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente informate sui rischi e sulle necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei singoli. Per questo è importante, da parte del personale medico e sanitario che tiene in cura tali soggetti, vigilare e attivare un monitoraggio costante del loro stato di salute”, spiega Giuseppe Malfi, presidente dell’Adi.