Disinfettanti fai da te: al centro antiveleni il 135% in più di bambini

“In queste ultime settimane, l’uso dei disinfettanti per proteggerci dal coronavirus è cresciuto vertiginosamente. In alcuni casi, però, il tentativo di fermare il virus ha indotto comportamenti pericolosi“.

Puliti sì ma senza esagerare. A lanciare le preoccupanti conseguenze di questa ‘contagiosa’ fobia d batteri, è il Centro Antiveleni del Niguarda di Milano, che spiega come, dai primi giorni dello scoppio dell’emergenza sanitaria, sono seriamente aumentate le consulenze mediche relative alle intossicazioni da disinfettanti.

I numeri indicano infatti un aumento sulla media del 65% per gli adulti e,fatto davvero preoccupante, addirittura del 135% per i bambini al di sotto dei 5 anni.

Nei social girano tutorial inattendibili

Come spiega la direttrice del Centro, Franca Davanzo, a seguito della mole di consigli che in questi giorni ci vengono propinati in continuazione, “attraverso tutorial online, o da ricette fai da te, per preparare miscele di sostanze non compatibili tra loro“.

La follia: mascherine imbevute di disinfettante

Addirittura, rivela ancora l’esperta milanese, ci sono persone che arrivano ad imbevere oltremisura di disinfettanti le mascherine, ed una volta indossate si sottopone quindi all’inalazione di un elevato dosaggio di sostanze chimiche.

Peggio quanti ‘imbottigliano’ i disinfettanti fai da te in bottiglie anonime, che rischiano poi di finire in mano ai bambini. Questo uno dei motivi che vedono questa terribile aumento di bimbi intossicati, in alcuni casi anche abbastanza seriamente…

Max