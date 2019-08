Disinstallare un’app dal cellulare: ecco tutti i modi

Gli smartphone di migliaia di utenti, tutti i giorni, risultano essere sempre pieni di app e, molto spesso, occorre disinstallarle. Ma come si fa? In che modo è possibile liberare il cellulare delle app inutili o, comunque, non utilizzate?

Guida per disinstallare un app dagli smartphone. Ecco come

Esistono diversi modi per disinstallare un’app dal cellulare. Anche se sono in tanti quelli che sembrano non riuscirci. Ecco, per l’appunto: per coloro i quali non riescono in nessun modo a disinstallare un’applicazione dal dispositivo, è possibile seguire alcune preziose indicazioni.

Mentre dallo smartphone cancellare foto e video sembra essere facile ai più, così non apre per le app che spesso neppure si usano, o non moltissimo almeno. Per riuscirci, esistono degli stratagemmi.

Innanzitutto bisogna dire che disinstallare un’applicazione dallo smartphone non è poi così difficile ma, a volte, fastidioso perchè può capitare che diverse app, come quelle preinstallate, siano ardue da rimuovere.

Per agire, però, in partenza occorre distinguere le app Iphone e quella Android.

L’eliminazione di un’applicazione dal tuo iPhone è molto semplice: bisogna prima di tutto individuare l’icona dell’app da cancellare: da lì si tiene premuto con il dito sull’icona finché non la si vede vibrare le comparire nell’angolo una “X”. Non bisogna premere però troppo forte: in questo caso si può aprire il menu delle azioni rapide sull’app oppure il menu condividi.

Ad ogni modo, poi, si clicca sulla “X” poi su “Elimina”. In base alla versione di iOS installata sullo smartphone si chiede di cliccare su “Fine” (versioni più recenti) oil pulsante Home.

Inoltre, si possono cancellare app Apple preinstallate tua versione di iOS in qualsiasi momento. Il procedimento da seguire è identico a quello di cui sopra.

L’eliminazione delle app Apple comporta, in molti casi la perdita dei dati utenti e di configurazione che avevi utilizzato la prima volta (o fino a quel momento).

E per quanto riguarda le App Android? Chi dispone di un smartphone con sistema operativo Android puoi cancellare le app in pochi secondi seguendo in questo modo: dal menu delle applicazioni si raggiunge l’icona della App disinstallare e si preme per aprire il menu rapido.

In quel moento si preme ‘tap‘ su ‘disinstalla’, si conferma su OK e il gioco è fatto.

L’alternativa, è eliminare le app installate direttamente dal Google Play Store: aprendo lo Store, si tocca sulle tre lineette in alto per accedere al menu e si cerca la voce “Le mie app e i miei giochi”. Un clic, e si disinstalla. Facile, no?