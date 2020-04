Dl liquidità – “Se la pratica è ben fatta, i soldi arrivano in 24 ore” assicurano dall’Abi

“Se non scoppiano i computer che ricevono la documentazione, dovrebbe essere tutto regolare, perché sabato e domenica sono stati utilizzati per lavorare. Se poi ci saranno disfunzioni va ricordato che il mondo bancario non è un sistema, né un orologio dove tutto funziona”. Ad ogni modo, “Per i prestiti fino a 25mila euro previsti per le imprese dal decreto liquidità e per i quali da oggi si può fare richiesta, dal momento in cui la pratica è stata completata, anche in 24 ore si può ottenere la liquidità”.

“Se non esplodono i pc, andrà tutto bene”

Dunque, non senza ironia, ha affermato stamane il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, “Se non scoppiano i computer che ricevono la documentazione, dovrebbe essere tutto regolare, perché sabato e domenica sono stati utilizzati per lavorare. Se poi ci saranno disfunzioni va ricordato che il mondo bancario non è un sistema, né un orologio dove tutto funziona”.

“E’ possibile fare tutto via email da casa, senza code”

Infine, si è raccomandato l’esperto tecnico bancario, oltre, “non bisogna andare in filiale, ma si fa tutto via email, perché non è che andando in filiale vengano date le banconote. Ci sarà un bonifico sul conto corrente, le carte vanno mandate via email. Non c’è una graduatoria, ci sono mesi per fare questa operazione”.

Max