‘dl maggio’, urge affrettare: la gente ha fame. Ma Reddito di emergenza ed imprese non quadrano

Sono ore febbrili a Palazzo Chigi dove, tanto per cambiare, si continua a lavorare sul ‘dl aprile’ che, salvo ulteriori complicazioni, potrebbe essere finalmente varato in un Cdm ‘straordinario’ entro, se non proprio, domenica.

Almeno questo lasciano trasparire autorevoli fonti governative. A pesare sono molti temi e tutti indiscutibilmente importanti, in quanto strettamente legati al sostegno di differenti categorie sociali ed imprenditoriali.

Da risolvere subito: Rem ed aiuti alle imprese

Intanto, c’è ancora da chiarire sul Rem e, appunto, gli aiuti alle imprese. Di suo, sono due giorni che il ministro Gualtieri si sta appositamente confrontando con le parti sociali ma, al momento, ancora nessuna fumata bianca. Dunque si prosegue ad oltranza.

Ora basta, non c’è più tempo: la gente ha fame

Ma la tempistica mai come stavolta incombe, visto che, come dicevamo, all’interno di questo travagliato dl vi sono sostegni economici decisivi per differenti categorie sociali che, ad oggi, non hanno ancora visto un euro, se non qualche provvidenziale pacco della Caritas.

E a quanto pare, a parte gli aiuti ale imprese, sarebbe soprattutto intorno all’atteso Reddito di emergenza che non si riesce a trovare la quadratura del cerchio.

Si attende anche l’ok dell’Antitrust Ue

Senza poi dimenticare anche l’ok da parte dell’Antitrust Ue, per via delle evidenti modifiche apportate al temporary framework – sugli aiuti di stato – che però, secondo alcuni, potrebbe già arrivare entro venerdì.

Max