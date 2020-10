Doc – nelle tue mani, ascolti tv: come sono andati ieri i dati auditel e share

Un ritorno davvero a prova di bomba quello di Doc con Argentero. Dopo la sospensione per via della pandemia da Covid-19, infatti, Doc – Nelle tue Mani è tornato in onda dalle sera del 15 Ottobre 2020 e lo ha fatto con tutti i crismi e i sentimenti del vero boom di ascolti. Infatti ha conquistato il pubblico e superato la concorrenza vincendo la gara degli ascolti tv e dei dati auditel e share. Ma dunque come è andata nel dettaglio a Doc – Nelle tue Mani? Andiamo a scoprirlo insieme.

Doc – Nelle tue Mani, ascolti tv, ecco quanto ha fatto la serie TV RAI

Nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 7.039.000 spettatori pari al 30.1% di share (primo episodio a 7.286.000 e il 27.9%, secondo episodio a 6.791.000 e il 32.8%). Di conseguenza è davvero netto il distacco con i competitor. Infatti su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha ottenuto 1.622.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 F.B.I. ha conquistato 674.000 spettatori (2.5%), mentre 9-1-1 446.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Le Iene Show ha attirato 1.443.000 spettatori con l’8.2% (presentazione di 31 minuti a 1.228.000 e il 4.5%). Su Rai3 Tonya invece 829.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori (5.6%).