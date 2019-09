Domenica Live, ospiti e anticipazioni di oggi, 29 settembre 2019

Nuova domenica di fuoco per Barbara d’Urso. Come ogni fine settimana Carmelita oggi sarà impegnata in un doppio appuntamento tv: nel pomeriggio con la nuova puntata di Domenica Live e questa sera in prima serata su Canale 5 con Live – Non è la d’Urso. In attesa dell’inizio dei due programmi tv, ecco tutte le ultime anticipazioni e news sugli ospiti attesi nella domenica pomeriggio Mediaset.

Domenica Live: ospiti oggi, 29 settembre 2019

Tra gli ospiti di oggi a Domenica Live sono attesi in studio da Barbara d’Urso i seguenti VIP: Loredana Lecciso che prenderà parte ad un’esibizione del brano Pretty Woman di Roy Orbison, celebre soprattutto per il film con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, poi ancora Giovanni Ciacci e Flavia Vento.

I tre saranno messi alla prova con la nuova rubrica del programma “Domenica Alive“, una sorta di gara tra personaggi tv che avranno il compito di reinterpretare una serie di canzoni di successo. Per quanto riguarda le interviste esclusive, invece, Barbara d’Urso nella puntata di oggi di Domenica Live ospiterà Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia presenterà per la prima volta nel piccolo schermo il figlio Domenico.

Gli ospiti di Barbara d’Urso per domenica 29 settembre 2019

Oltre agli ospiti già citati, questa sera in prima serata su Canale 5 Barbara d’Urso ospiterà un altro grande parterre di ospiti di primo piano. Nel corso del programma Live Non è la d’Urso, infatti, la celebre conduttrice tv ospiterà Rocco Siffredi, Adriano Panzironi e molti altri volti noti.