Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni stasera in tv, domenica 29 settembre 2019

Live – Non è la d’Urso stasera in tv in prima serata su Canale 5 con tanti nuovi ospiti ed esclusive shock. Per la terza puntata del programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda stasera, domenica 29 settembre 2019, in studio tanti ospiti e interviste esclusive, così come anticipato dalla stessa Mediaset tramite il sito web ufficiale Mediaset Play. In attesa della puntata di questa sera, dunque, ecco tutte le anticipazioni e ultime news sul programma della d’Urso.

Tra gli ospiti più attesi stasera nel programma “Live – Non è la d’Urso” troveremo Rocco Siffredi e la moglie Rosa che dovranno sfidarsi con le cinque sfere. Poi Mariana Nannis Caniggia con il figlio Kevin Axel, nato dalla relazione con l’ex campione della Roma Claudio. Successivamente in studio arriverà Francesca De André che di recente ha accusato la sorella Fabrizia e alcuni amici di aver architettato il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Nel corso della trasmissione verrà analizzato il presunto complotto e tante novità usciranno fuori sul caso grazie ad alcuni documenti esclusivi ed un audio che dovrebbe fare chiarezza su quanto accaduto.

Poi in studio ospite di Barbara d’Urso anche Lele Mora con la figlia Diana che per la prima volta in televisione racconterà della sua lotta contro un grave tumore. Infine nel salotto di “Carmelita” tornerà Adriano Panzironi che già nel corso della scorsa puntata ha fatto tanto parlare di se per via della sua particolare dieta, da molti criticata.