Donna positiva al Coronavirus viola la quarantena, prende due aerei e un taxi: chi è, dove e perchè

Ancora un caso di grave, gravissima violazione della Quarantena da Covid 1. Una donna, positiva al Coronavirus, ha infatti infranto la quarantena e ha preso due aerei e un taxi. Tutto questo per tornare in Sicilia.

Ma come può essere stato possibile? Come è accaduto e quando? Ecco tutta la ricostruzione della vicenda.

Positiva al Coronavirus prende due aerei e un taxi e infrange Quarantena per tornare in Sicilia

E’ il caso di una donna, risultata positiva al Coronavirus, che ha violato la quarantena per tornare in Sicilia. Per farlo ha dovuto addirittura prendere due aerei e un taxi. Come può esser stato possibile?

Si tratta di una donna siciliana che era in isolamento a Pavia, la quale, dopo aver riscontrato i primi sintomi di contagio al Coronavirus, ha scelto di non restarsene in quarantena ma di infrangerla per tornare a Modica, in provincia di Ragusa, la sua città d’origine.

Per farlo la donna ha addirittura dovuto prendere due aerei e un taxi. Non appena le autorità hanno scoperto il viaggio della signora, la donna è stata denunciata per attentato alla salute pubblica.

E’ stato il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, a raccontare l’accaduto: “Ha preso due aerei e un taxi e nessuno l’ha controllata”, afferma in un video messaggio su Facebook. “La donna stava già male, perché aveva la febbre. Ha preso due aerei: da Milano a Roma e da Roma a Catania, dove ha preso un taxi che l’ha portata fino a Modica. Nessuno l’ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre. Eppure la donna è positiva e malata. Ora è ricoverata all’ospedale Maggiore di Modica” prosegue il Sindaco.

“Al momento preghiamo per lei che tutto vada bene, ma siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica. Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti”, chiosa il primo cittadino.