Dottori cinesi diventano neri dopo la cura al coronavirus: la rivelazione del Daily Mail

Una notizia incredibile arriva dalla Cina riportata dalla tv Ccvt e ripresa anche dal Daily Mail. Il tabloid inglese ha infatti raccontato la storia di due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, Yi Fan e Hu Weifeng, entrambi di 42 anni. I due dottori dopo essersi ammalati di coronavirus si sono svegliati al termine del ciclo di cure con il colore della pelle più scura.

I due medici erano in prima linea nel focolaio di Covid-19, dopo essere stati contagiati le loro condizioni sono peggiorate rapidamente tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva, dopo la permanenza per entrambi è stata prolungata. Durante il periodo di cura gli è stato somministrato un farmaco per contrastare la malattia. Al loro risveglio però la strana scoperta: il colore della loro pelle era nettamente più scuro.

La pelle tornerà alla normale tonalità

Lo strano effetto collaterale è probabilmente dovuto all’effetto del farmaco sul fegato, che ha causato il malfunzionamento dell’organo e il conseguente annerimento della pigmentazione cutanea. Un processo però temporaneo, i medici assicurano infatti che una volta che il fegato sarà tornato alle sue nomali funzionalità anche il colore della elle tornerà normale.