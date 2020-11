Dove vedere i risultati delle elezioni Usa in diretta

Dopo mesi di campagna elettorale, questa notte (forse) sapremo chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca: Joe Biden o Donald Trump. Negli Stati Uniti i seggi non chiudono alla stessa ora. I primi sono Indiana e Kentucky, entrambi storicamente repubblicani. Alle 2 inizia lo scrutino delle schede in Florida, Stato importante per la vittoria finale. Alle 3 chiudono Arizona, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin (Stati in bilico) e il Texas. Probabilmente però non sapremo stasera chi sarà il prossimo presidente. Tanti elettori hanno votato per posta e in alcuni Stati le schede possono essere conteggiate anche nei prossimi giorni.

“L’America merita di sapere il vincitore oggi”, così il presidente Trump a poche ore dal voto.

Dove vedere la diretta in Italia

In Italia è possibile seguire i risultati in diretta su Sky Tg24 (canale 50 digitale terrestre), con la conduzione di Renato Coen. Su Rai1 è previsto lo speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, mentre su Rai3 condurrà lo speciale Giovanna Botteri. Per Mediaset toccherà a Nicola Porro su rete4. Immancabile il direttore Enrico Mentana su La7.