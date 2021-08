Dramma a Roma nord: omicidio-suicidio, ecco cosa è successo. Una vera e propria tragedia: un uomo ha tolto la vita alla propria moglie malata, obbligata su una sedia a rotelle, prima di suicidarsi. L’omicidio-suicidio si è consumato nella mattinata di ieri in un’abitazione di via della Giustiniana.

A chiamare i soccorritori i vicini, dopo essersi affacciati ad un balcone ed aver visto il corpo dell’83enne in pensione, già privo di vita, legato con una corda ad una struttura in ferro usata come ricovero per gli attrezzi agricoli. L’uomo, uno storico edicolante di via Cassia, ha lasciato un biglietto drammatico.