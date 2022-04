Dramma a Sermoneta, incidente, Nikolas non ce la fa. Incidente mortale, un paese in lutto per Nikolas. A Sermoneta dopo quattro giorni di agonia all’ospedale Goretti nulla da fare per il 30enne che è deceduto nonostante tutti i tentativi fatti per salvarlo Il cuore di Nikolas ha lottato, ma il suo corpo non rispondeva alle cure. Il giovane uomo di Sermoneta ha lasciato familiari e amici e un paese in lutto.

Nikolas Bandiziol, 30 anni, amante della buona musica e di ristorazione, conosciuto a Sermoneta e Sezze si spegne a seguito di un fatale incidente, avvenuto alle 2.30 del primo aprile. Così come era avvenuto solo alcune settimane prima ad uno dei suoi più cari amici, Manuel Fasolilli, anche lui 30enne, e anche lui morto a causa di un sinistro stradale. E’ ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica ma Nikolas, parrebbe aver fatto tutto da solo andandosi a schiantare con l’auto, contro un muretto di recinzione di un’abitazione della strada provinciale a Monticchio che percorreva tutti i giorni per tornare a casa. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa dell’asfalto viscido e della velocità sostenuta uscendo da una semi curva.

Le condizioni sono apparse subito drammatiche, tanto da far temere il peggio già pochi minuti dopo il ricovero. Era stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato fuori dalle lamiere dell’abitacolo ancora vivo, grazie ai soccorritori che si sono prodigati nel migliore dei modi con l’aiuto degli operatori del 118 e dei carabinieri di Aprila. Ricoverato al Goretti, e sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza per limitare i danni di una emorragia celebrale, aveva resistito ma senza dare cenni di ripresa. Un quadro clinico disarmante. L’attesa nella speranza che qualcosa accadesse, ma non c’è stato nulla da fare.